Bursa'da Aşırı Sıcaklar Yüzünden Sarkıntı Teller Patladı - Son Dakika
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Bursa'da Aşırı Sıcaklar Yüzünden Sarkıntı Teller Patladı

Bursa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle sarkan elektrik telleri birbirine deyince havai fişek gibi patladı. Yoğun klima kullanımı sebebiyle yaşanan elektrik kesintilerine rağmen bir berber, elektrik kesintisine aldırış etmeden tıraşa devam etti ve bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uludağ Elektrik Dağıtım ekipleri ise arızalara müdahale etmek için yoğun mesai harcadı.

14.06.2024 10:04
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Bursa'da aşırı sıcaklar yüzünden sarkan teller birbirine deyince havai fişek gibi patladı. Karanlıkta kalan bir berberin elektrik kesintisine aldırış etmeden tıraşa devam etmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yoğun klima kullanımı sebebiyle bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandı, Uludağ Elektrik Dağıtım ekipleri de arızalara müdahale etmek için yoğun mesai sarf etti

Edinilen bilgiye göre, bir haftadır hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bursa'nın bir çok yerinde sıcaklık sebebiyle sarkan elektrik telleri birbirine deyince şelale yaptı. Havai fişek gibi ardı ardına patlayan teller tedirginliğe yol açarken o anlar kayda alındı.

Kemerçeşme Mahallesi'nde de birbirine değen teller elektriği kesti. Bölgede bir berber ise çalışmaya devam etti. Karanlığa aldırış etmeden tıraşa devam eden berberin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dikkaldırım'da da sıcak sebebiyle yanan kabloya itfaiye ekipleri müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Aşırı Sıcaklar Yüzünden Sarkıntı Teller Patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Aşırı Sıcaklar Yüzünden Sarkıntı Teller Patladı - Son Dakika
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