Bursa'da asker eğlencesi trafiği kilitledi

Bursa'da bir grup, asker eğlencesi için trafiği kesip oyun havası oynadı. O anlar kameraya yansırken, trafiğin kitlenmesi üzerine bazı vatandaşlar duruma korna çalarak tepki gösterdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde asker eğlencesi nedeniyle eğlence düzenleyen bir grup genç, araç konvoyu ile bir süre ilerledikten sonra anayol üzerinde trafiği kesip, oyun havası oynadı. Trafiğin aksaması nedeniyle bazı vatandaşlar, eğlence düzenleyen gençlere korna çalarak tepki gösterdi. Çevredekilere aldırış etmeden oyun oynamaya devam eden kalabalık bir süre sonra araçlarına binip bulundukları yerden ayrıldı. O anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA