Bursa'da avukatlar, Hatice Kocaefe cinayet davasında ilk duruşma öncesi toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da avukatlar, Hatice Kocaefe cinayet davasında ilk duruşma öncesi toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa\'da avukatlar, Hatice Kocaefe cinayet davasında ilk duruşma öncesi toplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Gürsu'da silahlı saldırıda öldürülen avukat Hatice Kocaefe'nin davasının ilk duruşması Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan avukatlar, savunma makamına yönelik şiddetin son bulması için davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Hatice Kocaefe'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi adliye önünde bir araya gelen avukatlar, "Avukat yalnız değildir, savunma sahipsiz değildir" mesajı verdi.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Hatice Kocaefe, 28 Nisan 2026'da Bursa'nın Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda Kocaefe'nin yanında bulunan ablası Elif Çalışkan da yaralanmıştı. Soruşturma çerçevesinde 7 şüpheli gözaltına alınmış, sanıklardan Hakkı Ç. "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs", Ali Ç. ve Esra Ü. "Suça azmettirme", Serkan S. "Suçluya yardım etme", Hakan S. ise "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı. Volkan A. ve Salih U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması öncesinde adliye önünde açıklama yapan avukatlar, Kocaefe'nin öldürülmesinin yalnızca bir cinayet davası olmadığını, savunma makamının güvenliği açısından da önem taşıdığını belirtti.

Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, "Bir meslektaşımızın öldürülmesinin ardından adliye önünde toplanmak, onun yokluğunda adalet istemek ve bir kez daha avukat yalnız değildir, savunma sahipsiz değildir demek zorunda kalmanın derin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, avukatların müvekkilleriyle veya takip ettikleri uyuşmazlıklarla özdeşleştirilmesinin ağır sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekilerek, savunma makamına yönelik şiddetin son bulması çağrısı yapıldı.

Kocaefe'nin öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, savcılık Hakkı Ç. hakkında "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, Ali Ç. ve Esra Ü. hakkında da "Azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

"Mesleğimizi ölüm kültürü olarak yapmak istemiyoruz"

Adliye önündeki açıklamada konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, meslektaşlarının öldürülmesinin ardından sürekli basın açıklamaları yapmak ve yas tutmak zorunda kalmak istemediklerini belirterek, "Artık mesleğimizi ölüm kültürü olarak yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Kocaefe'nin davasının sonuna kadar takip edileceği belirtilerek, "Avukat Hatice Kocaefe için adaletin eksiksiz biçimde gerçekleşmesi ve sorumluların hak ettikleri hukuki karşılığı bulması ve cezalandırılması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi. Konuşmada ayrıca 2026 yılı içerisinde Yalova'da avukat Zekeriya Polat'ın ve Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin doğrudan kendilerine yönelen şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilerek, avukatlara yönelik saldırıların son bulması çağrısı yapıldı.

Olayın geçmişi

Bursa'nın Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde 28 Nisan günü meydana gelen olayda, Hatice Kocaefe ve ablası Elif Çalışkan'ın bulunduğu sırada bir araçtan silahla ateş açılmıştı. Saldırıda Kocaefe göğsünden, ablası ise diz kapağından vurulmuştu. Ağır yaralanan Kocaefe, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede, Kocaefe'nin ablası Elif Çalışkan ile sanık Hakkı Ç. arasında ticari bir uyuşmazlık bulunduğu, Kocaefe'nin de ablasının vekili olarak hukuki süreç yürüttüğü öğrenilmişti. Türkiye Barolar Birliği de saldırının ardından yaptığı açıklamada, avukatın müvekkiliyle özdeşleştirilmesinin savunma hakkı ve hukuk devleti açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek davanın takipçisi olacağını duyurmuştu.

Avukatlar, bugün başlayan yargılamanın sonuna kadar Kocaefe ailesinin ve meslektaşlarının yanında olacaklarını belirterek, savunma makamına yönelik saldırıların son bulması çağrısını yineledi.

Kaynak: İHA
3. SayfaCinayetGüncelGürsuBursaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı 186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı Kan donduran anlar kamerada 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Kocaeli’yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı Kocaeli'yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
İmamoğlu, makam aracı davasında 100. duruşmaya girdi, davanın siyasi olduğunu savundu İmamoğlu, makam aracı davasında 100. duruşmaya girdi, davanın siyasi olduğunu savundu
Tekkeköy’de husumetli kardeşler arasında silahlı olay Polisi gören şüpheli namluyu kendine çevirdi Tekkeköy'de husumetli kardeşler arasında silahlı olay! Polisi gören şüpheli namluyu kendine çevirdi
11:51
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve’de tamamlandı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı
11:41
Okan Buruk’un “dingil“ dediği hakem milli maçta görev alacak
Okan Buruk'un "dingil" dediği hakem milli maçta görev alacak
11:31
Adalar Belediyesi AK Parti’ye geçti
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:30
Trabzonspor’un yıldızına A Milli Takım daveti Riva’ya çağrıldı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı
11:01
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret Pezeşkiyan ABD’de
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de
10:44
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
10:19
Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu
Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:38:29. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da avukatlar, Hatice Kocaefe cinayet davasında ilk duruşma öncesi toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement