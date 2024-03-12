Bursa\'da bağ evine yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bağ evine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Mudanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptı tespit ettikleri kişileri takibe aldı. Mudanya Altıntaş mevkiinde bağ evine yapılan uyuşturucu operasyonunda, U.B., A.S., F.S. ve S.Ç. gözaltına alındı. Kişilerin üzerinde ve evde yapılan aramada, 2 adet tabanca ve 87 gr metamfetamin ele geçirildi. Zanlılardan F.S.'nin silahlı yağma suçundan da arandığı tespit edilirken, yapılan sorgulamanın ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi. - BURSA
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Düzce'de kendisine tehdit ve hakaret eden şüpheliye şikayet eden A.N.A., şüphelinin 15 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaşma sağlandı. Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmeler sonucunda şüpheli özür dilemeyi ve bağış yapmayı kabul etti.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 94 aranan şahıs ve 3 yakalama kaydı bulunan araç da yakalandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan Y.G.S., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Y.G.S'nin bilişim sistemleri üzerinden banka ve kredi kurumlarını kullanarak 52 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Yakalanan zanlının üzerinde 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi ve tutuklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi olarak bir vatandaşın ateş yakması gösterildi. Yangına orman ekipleri, Kemer Belediyesi ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 25 yaşındaki üniversite öğrencisi F.S. annesi Canan Kabil'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından zanlı emniyete gidip teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın, kullanılmayan bir okula sıçradı. Yangın sonucunda evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının soba kovasından çıktığı belirlendi. Mahalle sakinleri yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir koca, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı karısını boynundan bıçaklayarak öldürdü. Ardından kendini banyoda asan koca, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, M.Y. isimli şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ve sentetik kannabinoid maddeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Tutuklanan şahıs, Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Soruşturma ise devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taksirle ölüme neden olan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.
Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan 33 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, akşam saatlerinde bitkin halde evine dönmesi üzerine arama çalışmalarına son verildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda evine dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, 15 yaşındaki otistik bir çocuk, elinde kesici bir bahçe aleti ile polise doğru koşunca polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay, San Bernardino ilçesindeki Apple Valley'de meydana geldi. Polis, çocuğun aile üyelerine saldırdığı ve zarar verdiği ihbarı üzerine eve gitti. Polis memurunun, çocuğa 'geri çekil' uyarısında bulunduğu, ancak uyarıya rağmen çocuğun polise doğru koşmaya devam ettiği belirtildi.
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