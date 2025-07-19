Bursa'da Bıçakla Saldırı

Bursa'da anayolda yol verme meselesi nedeniyle iki sürücü arasında çıkan tartışma büyüdü. Taraflardan biri eline aldığı bıçakla, tartıştığı kişinin üzerine yürüdü. Kendisini araca kütleyen sürücü o anları kamerayla anbean kayda aldı.

Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu güzergah üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri bıçak çekip tartıştığı kişinin üzerine koştu. Panik dolu anlar yaşayan diğer sürücü aracın içine kendini kilitledi. Araçtaki diğer yolcular tarafından kayda alınan saldırgan, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi.

Görüntüler üzerine polis harekete geçti, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA