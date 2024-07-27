Bursa'da Çalışan Pompacı Müşteriyle Tartıştı, Yakınları Tarafından Darp Edildi

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Bursa'da 3 çocuk pompacı, çalıştığı akaryakıt istasyonunda gelen müşteriye yakıt doldururken, yere çöp atılması üzerine uyarıda bulundu. 'Yere niye çöp atıyorsun?' sorusuna sinirlenen müşteri tartıştığı çalışanı yakınlarıyla birlikte dakikalarca darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavga sırasında cebindeki 8 bin TL'yi de kaptıran mağdur adam "Ölmediğimize şükür ediyoruz. Yetkililere güveniyorum" diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan 3 çocuk babası Şamil Kasap, yakıt almak için gelen bir müşteriyi karşıladı. Yakıt aldığı esnada yere çöp atan müşteriyi fark eden Kasap, 'Yere niye çöp atıyorsun?' diye sordu. Soruya sinirlenen müşteri, Kasap'a küfür ederek cevap verdi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce işyerinde bulunan diğer çalışanlar olayı hemen ayırdı. Fakat öfkeli müşteri bununla da yetinmeyip hemen yakınlarını aradı. Kendilerine gelen telefon üzerine akaryakıt istasyonuna gelen yaklaşık 15 kişilik grup, 3 çocuk babası adama saldırdı. Mesai arkadaşları Kasap'ı hemen dinlenmek için kullandıkları odaya soktu. Hıncını alamayan kalabalık odanın camını kırıp içeri girdi. Kasap'ı feci şekilde darp edip olay yerinden ayrıldı. Kolu kırılıp, vücudunun farklı yerlerinde darp izi bulunan Şamil Kasap, ihbar üzerine gelen ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip yapılan tedavinin ardından 2 ay iş göremez raporu aldı.

O anları anlatan Kasap, "Çalıştığım esnada bir müşteri yanaştı. Yakıt verecekken kendisinin yere çöp attığını gördüm. 'Niye atıyorsun, sana yakışıyor mu?' dedim. Daha sonra bana küfür etti. Ben 'niye küfür ediyorsun?' deyince, tartışmaya başladık. Daha sonra bu şahıs, yakınlarını telefonla aramış. Yaklaşık 15 kişi gelip beni darp ettiler, cebimde 8 bin lira para vardı onu da almışlar. Biz o kadar kişinin vurmasına rağmen ölmediğimize dua ediyoruz. Ben yetkililere sesleniyorum; Bugün bize yarın başkasına, adalete güveniyorum, karşı taraftan şikayetçiyim" diye konuştu. - BURSA