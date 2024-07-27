Bursa'da Çalışan Pompacı Müşteriyle Tartıştı, Yakınları Tarafından Darp Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Çalışan Pompacı Müşteriyle Tartıştı, Yakınları Tarafından Darp Edildi

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan 3 çocuk babası pompacı, müşterinin yere çöp atması üzerine uyarıda bulundu. Sinirlenen müşteri, pompacıyı yakınlarıyla birlikte dakikalarca darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, mağdur adam cebindeki 8 bin TL'yi de kaybetti. Olay sonrası konuşan pompacı, yetkililere güvendiğini belirterek adaletin yerini bulmasını istedi.

27.07.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 3 çocuk pompacı, çalıştığı akaryakıt istasyonunda gelen müşteriye yakıt doldururken, yere çöp atılması üzerine uyarıda bulundu. 'Yere niye çöp atıyorsun?' sorusuna sinirlenen müşteri tartıştığı çalışanı yakınlarıyla birlikte dakikalarca darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavga sırasında cebindeki 8 bin TL'yi de kaptıran mağdur adam "Ölmediğimize şükür ediyoruz. Yetkililere güveniyorum" diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan 3 çocuk babası Şamil Kasap, yakıt almak için gelen bir müşteriyi karşıladı. Yakıt aldığı esnada yere çöp atan müşteriyi fark eden Kasap, 'Yere niye çöp atıyorsun?' diye sordu. Soruya sinirlenen müşteri, Kasap'a küfür ederek cevap verdi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce işyerinde bulunan diğer çalışanlar olayı hemen ayırdı. Fakat öfkeli müşteri bununla da yetinmeyip hemen yakınlarını aradı. Kendilerine gelen telefon üzerine akaryakıt istasyonuna gelen yaklaşık 15 kişilik grup, 3 çocuk babası adama saldırdı. Mesai arkadaşları Kasap'ı hemen dinlenmek için kullandıkları odaya soktu. Hıncını alamayan kalabalık odanın camını kırıp içeri girdi. Kasap'ı feci şekilde darp edip olay yerinden ayrıldı. Kolu kırılıp, vücudunun farklı yerlerinde darp izi bulunan Şamil Kasap, ihbar üzerine gelen ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip yapılan tedavinin ardından 2 ay iş göremez raporu aldı.

O anları anlatan Kasap, "Çalıştığım esnada bir müşteri yanaştı. Yakıt verecekken kendisinin yere çöp attığını gördüm. 'Niye atıyorsun, sana yakışıyor mu?' dedim. Daha sonra bana küfür etti. Ben 'niye küfür ediyorsun?' deyince, tartışmaya başladık. Daha sonra bu şahıs, yakınlarını telefonla aramış. Yaklaşık 15 kişi gelip beni darp ettiler, cebimde 8 bin lira para vardı onu da almışlar. Biz o kadar kişinin vurmasına rağmen ölmediğimize dua ediyoruz. Ben yetkililere sesleniyorum; Bugün bize yarın başkasına, adalete güveniyorum, karşı taraftan şikayetçiyim" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Çocuk, Bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Çalışan Pompacı Müşteriyle Tartıştı, Yakınları Tarafından Darp Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya “İşten çıkarın“ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya "İşten çıkarın" çağrısı
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
07:55 Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı
10:58 Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu Katili yakalatan korkunç detay Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu! Katili yakalatan korkunç detay
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 11:56:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Çalışan Pompacı Müşteriyle Tartıştı, Yakınları Tarafından Darp Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement