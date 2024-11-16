Bursa'da Çiğköfte Nefes Borusuna Kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da Çiğköfte Nefes Borusuna Kaçtı

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Bursa'da çiğköfte yediği sırada boğazına kaçan genç, tedaviye rağmen 13 saat sonra hayatını kaybetti.

16.11.2024 12:46
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Bursa'da boğazına çiğköfte kaçan şahıs hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda boğazına çiğköfte kaçan genç yaşam mücadelesi kaybetti.

Olay saat 18.00 İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesindeki bir evde meydana geldi. Şakir Demirevinde çiğköfte yemeye başladı. Yediği sırada çiğköfte nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan genç yere yığıldı. Ailesi tarafından hareketsiz bulunan adam için 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, kalbi duran gence kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan genç, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kalbi hastanede yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç yoğun bakıma alındı.

Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 saat sonra hayatını kaybetti.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da Çiğköfte Nefes Borusuna Kaçtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Çiğköfte Nefes Borusuna Kaçtı - Son Dakika

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