Bursa\'da Çocuk Minibüsle Çarpıştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde aniden yola fırlayan çocuğa ticari minibüs çarptı. Yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Karacabey ilçesi Karacaahmet Mahallesi Şükrü Keskin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden yola fırlayan küçük çocuğa seyir halindeki ticari minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk için çevredeki vatandaşlar seferber olurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.