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Bursa'da dava sonrası taraflar birbirine girdi : 8 gözaltı

BURSA - Bursa'da dava sonrası husumetli iki taraf adliye önünde birbirlerine girdi. Kavgayı polisler ayırırken olay sonrası 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde bulunan Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dava sonrası Adliye çıkışında karışılan iki taraf birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin havaya uçuştuğu kavgaya polis müdahale etti. Taraflar güçlükle ayrılırken olaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın kamerası tarafından kaydedildi.