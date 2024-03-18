Bursa'da devrilen dorse alevlere teslim oldu, o anlar dron ile görüntülendi

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Bursa'da devrilen dorse alevlere teslim oldu, o anlar böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'da devrilen TIR'ın dorsesi alev alev yanarken o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi İstanbul- İzmir Otoyol girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR'ın dorsesi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Devrilen dorse alev alırken sürücü dorseyi TIR'dan ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek kontrol altına aldı.

Dorsenin alev alev yanması dron ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.