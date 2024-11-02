Bursa'da dolandırıcılık şüphelisi oğlunu ziyaret ederken yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da dolandırıcılık şüphelisi oğlunu ziyaret ederken yakalandı

Bursa\'da dolandırıcılık şüphelisi oğlunu ziyaret ederken yakalandı

25 yıl hapis cezası bulunan Osman T., Bursa'da lisesindeki oğlunu ziyaret ederken yakalandı.

02.11.2024 09:19
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Bursa'da bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli lisedeki oğlunu ziyaret ederken yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde kalan ve bir çok suçtan 25 yıl suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman T.'yi bulmak için harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı. Şüphelinin İstanbul'da kaldığını tespit eden polis, Osman T.'nin Mudanya'da okuyan oğlunu ziyaret etmeye geldiği bilgisine ulaşmasının ardından yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası incelendi. Şüpheliyi adım adım takip eden ekipler, Osman T.'nin oğlunu ziyaret ettikten sonra sokak arasında ilerlerken yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, dolandırıcılık şüphelisinin 500 bin lira idari para cezasının da olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da dolandırıcılık şüphelisi oğlunu ziyaret ederken yakalandı - Son Dakika

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