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Bursa'da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi

Bursa'da 6.45 isimli eğlence mekanına otomobille gelen saldırganlar arka arkaya tetiğe basarak saldırı düzenledi. Şans eseri kurşunların sıyırdığı vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa\'da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi
25.01.2024 - 08:53,
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Bursa'da 6.45 isimli eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille gelen saldırganlar eğlence mekanına doğru arka arkaya tetiğe basarken, şans eseri kurşunların sıyırdığı vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bir eğlence mekanında gece 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi S.D ile aralarında öncesinde husumet bulunan kişiler otomobille eğlence mekanın önüne geldiler. Otomobilin içinden arka arkaya tetiğe basan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçarken, 6 kurşunun isabet ettiği camlar parçalandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların sıyırdığı vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerinde tahkikat başlatan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika


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