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Bursa'da eğlence mekanlarına şok denetim - Son Dakika
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Bursa'da eğlence mekanlarına şok denetim

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla eğlence mekanlarına denetimde bulundu. Çok sayıda mekan incelenirken, aranması olan şahıslar ise kimlik kontrolüyle tespit edilip gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hafta sonu nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için umuma açık iş yeri ve eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Bir çok polis ekibinin katılımıyla düzenlenen 'huzur' uygulamasında 3 binin üzerinde kişi sorgulandı. Aranması olan şahıslar kimlik kontrolüyle tespit edilip gözaltına alınırken, kanunen eksikleri bulunan bazı işyerlerine ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını ve hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi. Operasyonlarda aranan 24 kişi de gözaltına alındı.

Bursa\'da eğlence mekanlarına şok denetim
13.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:14
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Bursa'da eğlence mekanlarına şok denetim

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla eğlence mekanlarına denetimde bulundu. Çok sayıda mekan incelenirken, aranması olan şahıslar ise kimlik kontrolüyle tespit edilip gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hafta sonu nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için umuma açık iş yeri ve eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Bir çok polis ekibinin katılımıyla düzenlenen 'huzur' uygulamasında 3 binin üzerinde kişi sorgulandı. Aranması olan şahıslar kimlik kontrolüyle tespit edilip gözaltına alınırken, kanunen eksikleri bulunan bazı işyerlerine ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını ve hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi.

Operasyonlarda aranan 24 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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