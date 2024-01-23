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Bursa'da elektrikler kesilince gençler akıllı telefonlarının ışıklarıyla oyun oynamaya devam etti - Son Dakika
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Bursa'da elektrikler kesilince gençler akıllı telefonlarının ışıklarıyla oyun oynamaya devam etti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir kıraathanede elektriklerin kesilmesi üzerine oyun oynayan gençler, akıllı telefonlarının ışıkları altında eğlenceye devam etti. Elektriklerin gelmesiyle birlikte yaşanan ilginç anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bursa\'da elektrikler kesilince gençler akıllı telefonlarının ışıklarıyla oyun oynamaya devam etti
23.01.2024 - 10:45,
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Bursa'da oyun sevdalısı gençler, kıraathanede elektrikler kesilmesine rağmen akıllı telefonlarının ışıkları altında eğlenceye devam ettiler

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathanede henüz bilinmeyen bir sebeple elektrikler kesildi. Oyun oynayan vatandaşlar ise durumu umursamayarak telefonlarından açtıkları ışıkla oyuna devam etti.

Bir süre sonra elektrikler gelirken, ilginç anlar kıraathanede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Yenidoğan, Gürsu, Bursa, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Teknoloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da elektrikler kesilince gençler akıllı telefonlarının ışıklarıyla oyun oynamaya devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da elektrikler kesilince gençler akıllı telefonlarının ışıklarıyla oyun oynamaya devam etti - Son Dakika
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