Bursa\'da Evinden Ateş Açan Şüpheli Sosyal Medyada Paylaştı

3.Sayfa

Bursa'da evinin çatısından tabanca ile havaya defalarca ateş açan şüpheli o anları kaydettirip sosyal medayada paylaştı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elindeki kuru sıkı tabanca ile evinin çatısından havaya defalarca ateş açtı. O görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliye tepki yağdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA