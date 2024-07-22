Bursa'da evini yakmaya çalıştı, mahalleyi ayağa kaldırdı: 'Yakmak istedim, yaktım' - Son Dakika
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Bursa'da evini yakmaya çalıştı, mahalleyi ayağa kaldırdı: 'Yakmak istedim, yaktım'

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Bursa'da bir kadın, ailevi nedenlerini öne sürerek evini ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kadın, 'evi neden yaktın?' sorusuna 'Yakmak istedim, yaktım' şeklinde cevap verdi.

22.07.2024 09:24
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Bursa'da evini yakmaya çalıştı, mahalleyi ayağa kaldırdı: "Yakmak istedim, yaktım"

BURSA - Bursa'da bir kadın; ailevi nedenlerini öne sürüp 4 katlı binanın giriş katında oturduğu evi ateşe verdi. Korku dolu anlar yaşayan mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, gözaltına alınan kadın, 'evi neden yaktın ?' sorusuna "Yakmak istedim, yaktım" diye karşılık verdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle sorun yaşayan Filiz Ş., evde tartışma yaşadı. Sinir krizine giren Filiz Ş., yaşadığı tartışma sonrası herkes uyurken gece vakti bulunduğu 4 katlı binanın giriş katını ateşe verdi. Çıkan dumanlar üzerine komşular panik içinde binayı boşaltırken, 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Facianın önüne geçen itfaiye, dairede söndürme çalışmalarını tamamlarken, polis ise şüpheli kadını almak için uğraştı. Polisin 'evi neden yaktın?' sorusuna Filiz Ş.'nin cevabı "Yakmak istedim, yaktım" oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatırken, mahallenin panik yaşadığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa\'da evini yakmaya çalıştı, mahalleyi ayağa kaldırdı: \'Yakmak istedim, yaktım\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da evini yakmaya çalıştı, mahalleyi ayağa kaldırdı: 'Yakmak istedim, yaktım' - Son Dakika

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