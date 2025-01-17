Bursa'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa'da otomobil direğe çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

17.01.2025 03:58
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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırım üzerinde bulunan direğe çarptıktan sonra demir korkuluklarda asılı kaldı. Yaşanan kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Poyraz idaresindeki 16 CAU 42 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan korkuluklarda asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada M.P. ile Z.P. yaralanırken, Muharrem Poyraz ve F. P. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Muharrem Poyraz, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza sebebiyle tek şeride düşürülen yol, kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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