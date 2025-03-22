Bursa'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti

66 yaşındaki Nuriye Tan, çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybetti. Oğlu adalet istiyor.

22.03.2025 10:07
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Bursa'da geçen ay oğlunu ziyarete giden yaşlı kadının çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybettiği acı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 2017 yılında babasını geçen ay da 66 yaşındaki annesi Nuriye Tan'ı kaybeden Soner Tan, "İlk kez annemsiz bayram yaşayacağız. O bizim için hem anne hem babaydı. Sürücünün ceza almasını istiyoruz. İlk duruşmada lütfen serbest bırakmasınlar" dedi.

Olay, 7 Şubat saat 09: 30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 1. Okul caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 16 BCT plakalı kamyon, cadde üzerinde bulunan çöp konteynırından çöpleri aldı. Caddeye dönmek üzere geri manevra yapan kamyon arkasında bulunan 4 çocuk annesi Nuriye Tan'ı (66) fark etmeyerek ezdi.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Kazayı fark eden çevredekiler sürücüye seslenerek aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan 66 yaşındaki Nuriye Tan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Sürücü tutulandı

İfadesinin ardından sürücü mahkemece tutuklandı. Fakat acılı aile, Nisan ayında görülecek duruşma için sürücünün türlü bahanelerle serbest kalmasından endişe yaşadığını belirtti.

"İlk kez annemsiz bayram yaşayacağız"

Sürücünün ceza almasını isteyen yaşlı kadının oğlu Soner Tan, "Bizim için hem anne, hem babaydı. Bizim için çok emekleri var. Bizim için çok mücadele eden insandı. Bu yüzden onun kaybı bizde sadece bir anneyi kaybetmek gibi değil, şahsen canımdan can gitti. Ben şu anda psikolojik olarak yaşamayı unutmuş, ölümü bekleyen birisiyim. Onsuz ilk bayramımız olacak. Burada hatalı olan şoförün cezasını çekmesini istiyoruz. Bunun için de olayın takipçisiyiz. olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Türk kanunlarına Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

"Yalan beyanlarda bulunup serbest kalmaya çalışıyorlar"

Babasını 2017 yılında kaybeden Soner Tan, "Sürücü şu anda tutuklu yargılanıyor. 8 Nisan'da ikinci duruşma var. Bu şoförün hatalarından ihmallerinden dolayı bizim evimize ateş düştü. Yani biz dört kardeşiz. Psikolojik olarak da çok kötü durumdayız. Bu şoförün ikinci duruşmada, ya da sonrasında kesinlikle salınmasını istemiyoruz. Çünkü bu tür olaylarda yalan beyanlarda bulunarak işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Bizim kanunlarımızda bu tür trafik kazalarında ceza süreleri düşük. Biz olması gereken cezayı almasını istiyoruz, tutuklu yargılanmaya devam etmesini istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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