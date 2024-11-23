Bursa'da fırtına sonrası heyecan verici anlar - Son Dakika
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Bursa'da fırtına sonrası heyecan verici anlar

Bursa\'da fırtına sonrası heyecan verici anlar

Bursa'da fırtınada uçan çatı parçaları ve metro seferlerinin durması, ilginç görüntüler oluşturdu.

23.11.2024 00:11
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Bursa'da fırtınada ilginç görüntüler kamerada: Çatıdan uçan parça otomobilin üzerine düştü, insanlar ayakta durmakta zorlandı

Fırtınanın vurduğu kentte ulaşım durdu, binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi

BURSA - Bursa'da dün gece şiddetini gösteren rüzgar saatte 70 kilometreye ulaşırken, önce fırtına sonra yağmurun vurduğu kent merkezinde, metro seferleri durdu. Rüzgarda çatıdan uçan dev parçası ise elektrik tellerinde kalırken, otomobil sürücü faciandan döndü. Fırtınadan geriye kalan ilginç görüntüler ise kameraya anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Marmara bölgesini önce rüzgar sonra yağmur vurdu. Bursa'da etkili rüzgar sonrası çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar ölümden döndü. Vakıf Mahallesinde bir sürücü seyir halindeyken, çatıdan kopan bir parça elektrik tellerinde asılı kaldı. Sürücünün faciayı kıl payı atlattığı anlar kameraya yansırken, rüzgar sonrası bastıran yağmur, metro istasyonlarını göle çevirdi. Metro seferleri iptal olurken binlerce vatandaş mağdur oldu. Fırtına sonrası ilginç görüntüler ise kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da fırtına sonrası heyecan verici anlar - Son Dakika

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