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Bursa'da Genç İşadamı Tıra Arkadan Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da Genç İşadamı Tıra Arkadan Çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tanınmış genç işadamı Ahmet Öz, otomobiliyle park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Tır altında sıkışan otomobil hurdaya dönerken Ahmet Öz yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da Genç İşadamı Tıra Arkadan Çarptı
18.12.2023 - 10:53,
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarparak altına giren otomobil sürücüsü yaralandı.

Orhangazi'den İznik Göl'ü istikametine giden 34 Z 0040 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Öz, yol kenarında park halinde olan Rojhad Kurtoğlu (19) idaresindeki 06 FZ 8814 plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Öz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Öz, araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ahmet Öz'ün kullandığı otomobil hurdaya dönerken, otomobil çekici yardımı ile tırın altından çıkarıldı.

Kaynak: İHA
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Orhangazi, Ahmet Öz, İznik, Bursa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Genç İşadamı Tıra Arkadan Çarptı - Son Dakika
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