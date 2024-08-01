Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, fabrikadan geriye enkaz kaldı.

01.08.2024 00:37
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Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler 5 saatin sonunda tamamen kontrol altına alındı.

Yangın, 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İyigün Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kumaş üzerine geri dönüşüm yapan ve alevlere teslim olan fabrika ekiplerin söndürme çalışmaları sonrası 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, fabrikadan geriye enkaz kaldı.

Kaynak: İHA

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