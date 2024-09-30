Bursa\'da Hırsızlık: Motosiklet Çalan İki Şüpheli Yakalandı

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Bursa'da paket taşıyan kuryenin park halindeki motosikletini çalan iki şüpheli; önce kameraya çok geçmeden de polise yakalandı.

Çaldıkları motosikletle bir süre gezen şüpheliler sanki hiç hırsızlık yapmamış ve motosiklet kendilerine aitmiş gibi aynı sokak üzerinden geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahalle'sinde bir kurye sipariş götürdüğü binanın önüne motosikletini park etti. Motosikletin boşta olduğunu gören 2 şüpheli iki tekerlekli aracı elleriyle iterek götürdü. Birkaç sokak ileride motosikleti çalıştıran şüpheliler, daha sonra kendi motosikletiymiş gibi aynı sokaktan geçerek kayıplara karıştılar. Motosikletini bulamayan mağdur adam ise hemen 112 Acil yardım hattını arayarak bilgi verdi.

Güvenlik kameralarından kimliği tespit edildi

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince çevrede güvenlik kameralarını didik didik incelendi. Ekipler, şüphelilerin S.K. (21) ile arkadaşı D.K., (18) olduğunu tespit etti. İki şüpheliyi takibe alan ekipler, şüphelileri motosikletle birlikte yakaladı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 suç kaydı bulunan S.K., ile 6 suç kaydı bulunan arkadaşı D.K çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA