Bursa'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Bursa\'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Bursa'da bir hırsızlık zanlısı önce pazarda tezgahları gezdi, sonra metroya binip yola çıktı. İndiği durakta park halindeki motosikleti çalan hırsız, polis tarafından yakalandı. Tutuklanan şüphelinin 26 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

31.07.2024 09:29
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Bursa'da bir hırsızlık zanlısı önce pazarda tezgahları gezdi, sonra metroya binip yola çıktı. İndiği durakta park halindeki motosikleti gören hırsız aracı alıp kayıplara karışsa da polis o şüpheliyi çok geçmeden yakaladı.

Bursa'da 30 yaşındaki T.Y., birkaç gün önce gözlediği motosikleti çalmak için harekete geçti. Önce Osmangazi ilçesindeki bir pazara giren şüpheli tezgahları dolaştıktan sonra metro durağına girdi. Toplu ulaşım kullanarak gittiği Nilüfer ilçesi İzmir Yolu caddesi üzerindeki bir yemek restoranının önünde gözlediği motosikleti park halinde görünce etrafı kolaçan etti. Soğukkanlı hareketlerle motosiklete binen şüpheli kendi aracıymış gibi gaza basıp kayıplara karıştı. Kapıya çıktığında motosikletini bulamayan mağdur ise hemen polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Şüpheliyi yakalamak için yüzlerce güvenlik kamerası inceleyen ekipler, görüntüler üzerine kimliğini tespit ettiği kişiyi fiziki takibe aldı. Motosikletle birlikte yakalanan T.Y., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, güvenlik kameralarına yansıyan tavırları dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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