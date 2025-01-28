Bursa'da İnşaat Kazısı Sonrası Heyelan: Panik ve Deprem Yetkilileri Harekete Geçti - Son Dakika
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Bursa'da İnşaat Kazısı Sonrası Heyelan: Panik ve Deprem Yetkilileri Harekete Geçti

Bursa\'da İnşaat Kazısı Sonrası Heyelan: Panik ve Deprem Yetkilileri Harekete Geçti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaat çalışması sırasında meydana gelen heyelan, 4 katlı bir binada panik yarattı. İncelemeler sonucunda ciddi bir tehlikenin olmadığı belirtildi. Bina sakinleri deprem sebebiyle tekrar panik yaşamış, bazıları konaklama imkanından yararlanmayı düşünmüştü.

28.01.2025 09:58  Güncelleme: 10:02
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Bursa'da yandaki bir inşaat alanında yapılan kazı sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle 4 katlı binada panik yaşandı. Korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri evlerini terk etti. İhbar üzerine Nilüfer Kaymakamlığı, belediye, AFAD ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede korkulacak bir durum olmadığı açıklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın bitişiğindeki arsada başlayan inşaat çalışması nedeniyle 12 Ocak Pazar günü toprak kayması meydana geldi. Binanın kaydığını düşünerek panikleyen bina sahipleri hemen yetkilileri aradı. Nilüfer Kaymakamlığı'nın talimatıyla olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede toprak kayması yaşandığını ancak ciddi bir durum olmadığını tespit etti.

Deprem nedeniyle paniklediler

Dün öğle saatlerinde merkez üssü Nilüfer olan 4.0 büyüklüğündeki deprem sebebi ile bir kez daha panikleyen vatandaşlar sokağa çıktı. Evlerine girmeye korkan bina sakinleri bir kez daha belediye yetkililerini arayıp bilgi verdi. Belediye ekipleri, yaptığı çalışma sonrası binada kısmi kayma meydana geldiğini fakat bunun risk oluşturmadığını tespit etti. Kaymakamlık ve belediye dileyen vatandaşlara istinat duvarı örülene kadar konaklama imkanı sunulacağını belirtti. Kolonlarda çatlak meydana gelmemesi nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, belediye yetkililerince müteahhit firmaya gerekli önlemleri alması için süre verildi.

Korku dolu anlar yaşayan bina sakini Melek Kılıçar, "Burada çalışan inşaat firması çok yakın kazı yaptı, dolayısıyla buralarda bir heyelan meydana geldi. Geçtiğimiz haftada yağan yağmurla birlikte bir kısmı daha kaymıştı. Bugün de deprem oldu biz de sarsılınca korkup panikledik. Belediye yetkileri geldi, binada çok hafif bir kayma meydana geldiğini ifade etti. Fakat yıkıma sebep olacak düzeyde değilmiş. Bize dilersek otelde kalma imkanı sundular. Ama biz şimdilik evde kalmayı tercih ettik" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da İnşaat Kazısı Sonrası Heyelan: Panik ve Deprem Yetkilileri Harekete Geçti - Son Dakika

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