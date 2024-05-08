Bursa'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 02.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikasının bacasında meydana geldi. Bacadan çıkan yoğun dumanları gören işçileri durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iplik fabrikasının bacasında çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonucunda bacada hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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