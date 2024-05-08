Bursa'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda bacada hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

08.05.2024 06:08
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Bursa'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikasının bacasında meydana geldi. Bacadan çıkan yoğun dumanları gören işçileri durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iplik fabrikasının bacasında çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucunda bacada hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa\'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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