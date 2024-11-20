Bursa'da İplik Fabrikasında Kimyasal Sızıntı - Son Dakika
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Bursa'da İplik Fabrikasında Kimyasal Sızıntı

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Orhangazi'de bir fabrikada kimyasal tepkime sonucu 15 işçi zehirli gazdan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

20.11.2024 13:38
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İplik fabrikası'nda kimyasal sızıntı paniği

İlk belirlemelere göre 15 kişi hasteneye kaldırıldı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Ormo Yün İplik Sanayi fabrikasında boyahane bölümünde yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle yaklaşık 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Etkilenen kişiler nedeniyle Orhangazi Devlet Hastanesi acil servis kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında Ormo Yün İplik Sanayi fabrikasının boyahane bölümünde kimyasal tepkime yaşandı. Kimyasal tepkime sebebiyle yoğun bir kimyasal duman fabrika etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan tepkimeden dolayı ilk belirlemelere göre 15 işçi zehirli gazdan etkilendi. Fabrika yönetimi çalışan bin 150 işçiyi fabrika dışına tahliye etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, tepkimeden etkilenen 10 işçi Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede gaz zehirlenmesinden dolayı gelen hastalar sebebiyle acil servis kapatıldı. 10 işçi burada KBRN servisinde kontrol altına alınırken, gazdan etkilenen bazı hastalar ise Gemlik Devlet Hastanesine yönlendirildi. Yaşanan olay sonrasında fabrika yönetimi tüm işçileri evlerine göndererek fabrikayı tatil etti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bursa\'da İplik Fabrikasında Kimyasal Sızıntı
Kaynak: İHA

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