Bursa'da İtalya maçı öncesi güvenlik toplantısı, Vali Ayyıldız başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Bursa'da İtalya maçı öncesi güvenlik toplantısı, Vali Ayyıldız başkanlığında yapıldı

Bursa\'da İtalya maçı öncesi güvenlik toplantısı, Vali Ayyıldız başkanlığında yapıldı
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A Milli Futbol Takımı'nın 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile oynayacağı maç öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda stadyum çevresi güvenliği, taraftar ulaşımı ve giriş-çıkış düzenlemeleri ele alındı; tedbirler ilgili kurumlarla koordineli şekilde planlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile oynayacağı müsabaka öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Kadir Göç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, karşılaşma öncesi ve sırasında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri değerlendirildi.

Stadyum ve çevresinde uygulanacak güvenlik önlemlerinin yanı sıra taraftarların ulaşımı, stadyuma giriş ve çıkışlarda yapılacak düzenlemeler de toplantının gündeminde yer aldı.

Karşılaşmanın güvenli, huzurlu ve coşkulu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde planlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Erol Ayyıldız, Güvenlik, 3. Sayfa, İtalya, Futbol, Eylül, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da İtalya maçı öncesi güvenlik toplantısı, Vali Ayyıldız başkanlığında yapıldı - Son Dakika

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