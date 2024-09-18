Bursa\'da İtfaiye Ekipleri Yavru Kediyi 2 Saatte Kurtardı

3.Sayfa

Bursa'da itfaiye ekipleri aracın motor kısmına giren yavru kediyi kurtarmak için 2 saat uğraştı. Operasyon sonrası aracın sahibi yavru kediyi sahiplendi.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'nde aracın motor kısmından yavru kedi sesi geldiğini fark eden vatandaş durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri kediyi motor kısmından çıkarmak için çok uğraşsa da yavru kedi çıkmamakta ısrar etti. Yaklaşık 2 saat uğraşan ekipler, yavru kediyi aracın torpido kısmını sökerek ulaştı. Aracın sahibi ise yavru kediyi sahiplendi. - BURSA