Bursa\'da Kadın, Erkek Arkadaşına Saldırdı

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Bursa'da bir kadın parkta tartıştığı erkek arkadaşına defalarca vurdu. O anlar kameraya yansırken, tokat giyen genç, kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı.

Merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, erkek arkadaşıyla parkta oturan kadın, tartışmaya başladı. Artan tansiyon sonrası, öfkeli kadın erkek arkadaşına defalarca vurmaya çalıştı. O anlar kameraya yansırken, genç adam kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. - BURSA