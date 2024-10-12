Bursa'da Kahvehane Su İçinde Oyun Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da Kahvehane Su İçinde Oyun Devam Ediyor

Bursa\'da Kahvehane Su İçinde Oyun Devam Ediyor

Bursa'da şiddetli yağmur sonrası bir kahvehane sular altında kaldı, vatandaşlar oyun oynamaya devam etti.

12.10.2024 23:13
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Bursa'da şiddetli yağmurun ardından bir kahvehaneyi su bastı. Kahvehanedeki vatandaşlar ise sulara aldırış etmeden oyunlarına devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneyi de yağmur suları bastı. Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kahvehane Su İçinde Oyun Devam Ediyor - Son Dakika

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