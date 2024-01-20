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Bursa'da Kamyonun Sebep Olduğu Zincirleme Kaza: 4 Yaralı, 8 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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Bursa'da Kamyonun Sebep Olduğu Zincirleme Kaza: 4 Yaralı, 8 Araç Hasar Gördü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle duramayan bir kamyon, önündeki araçları sürükleyerek 8 aracın hasar almasına ve 4 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Kazayla ilgili polis tahkikat başlattı.

Bursa\'da Kamyonun Sebep Olduğu Zincirleme Kaza: 4 Yaralı, 8 Araç Hasar Gördü
20.01.2024 - 21:53,
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Bursa'da seyir halindeki kamyon yağışlı havanın etkisiyle duramadı. Önündeki araçları sürükleyen kamyon 8 aracın hasar almasına sebep olurken, kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şafak Ç. idaresindeki 16 YC 107 plakalı beton mikserli kamyon, Samanlı Köprü üzerinde seyir halindeyken, önünde oluşan trafiği son anda fark etti. Frene basan kamyon sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle duramayarak önündeki araçlara çarptı. 8 aracı önüne alarak sürükleyen kamyon yaklaşık 15 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazanın etkisiyle 16 AAR 680 plaka araç sürücüsü Süleyman Y. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, polis 8 aracın karıştığı kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kamyonun Sebep Olduğu Zincirleme Kaza: 4 Yaralı, 8 Araç Hasar Gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Kamyonun Sebep Olduğu Zincirleme Kaza: 4 Yaralı, 8 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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