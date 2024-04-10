Bursa'da Kapkaççı Ablasının Evinde Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Kapkaççı Ablasının Evinde Yakalandı

Bursa\'da Kapkaççı Ablasının Evinde Yakalandı

Bursa'da bir kadının çantasını çalan 22 yaşındaki kapkaççı, polisin sıkı takibi sonucu ablasının evinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kadını takip ettikten sonra ara sokağa girerek çantayı çalmış, mağdur kadın ise en yakın esnafın yardımıyla polise haber vermişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde şüpheli tespit edilerek ablasının evinde yakalandı. Cüzdanda bulunan telefon ve para sahibine teslim edildi.

10.04.2024 11:46
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Bursa'da bir kadının çantasını çalan 22 yaşındaki kapkaççı, polisin sıkı takibi sonuuc ablasının evinde kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs gözüne kestirdiği kadını yaklaşık 400 metre takip ettikten sonra ara sokağa girmesiyle çantasını çaldı. Kapkaççı koşarak uzaklaşırken, mağdur kadın en yakın esnafın yanına giderek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde kapkaç şüphelisinin 7 ayrı suçtan kaydı bulunan A.C. (22) olduğu tespit edildi. A.C.'yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde ablasının evinde saklanırken kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin kadını takip etmesi ve ara sokakta çantayı çaldıktan sonra kadının esnaftan yardım istemesi çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan, cüzdanda bulunan telefon ve yaklaşık 15 bin TL sahibine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kapkaççı Ablasının Evinde Yakalandı - Son Dakika

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