Bursa\'da Kar Vaadi Veren Kuyumcu Yakalandı, Müştekilerin Zararı 60 Milyon TL

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Bursa'da müşterilerine kar vaadi vererek altın ve dövizlerini aldıktan sonra il dışına kaçan kuyumcu, polis ekiplerince yakalanmıştı. Kuyumcunun vaatlerine güvenerek altın ve dövizlerini verenlerin sayısı 148'e yükselirken, müştekilerin toplam zararı 60 milyon lira olarak belirlendi.

Olay, 19 Mart'ta merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu İ.K. ile çalışanı M.Y., müşterilerine kar payı vaadi vererek altınlarını ve dövizlerini aldı. Bir süre sonra dükkanın kapalı olduğunu fark eden müştekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler harekete geçerek İ.K. ve Ö.K.'yi Bolu'da, M.Y.'yi ise Bursa'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K. ve M.Y., 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan cezaevine gönderilirken, ruhsat sahibi Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müşteki sayısı 148'e yükseldi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, şikayetçi sayısı 148'e yükseldi. 148 müştekinin toplam 60 milyon lira değerinde altın ve dövizi kar vaadiyle kuyumcuya verdiği öğrenildi.

Öte yandan, mahkemede konuşan İ.K., "Kaç kişiden ne kadar altın ve döviz aldığımın ajandasını tutmadım. Müştekilerin elinde iş yerime ait yazılı kartvizit var ise o müşteriye yazıldığı oran kadar borcum vardır. Sayıyı tam hatırlamamakla birlikte, 20 milyon lira civarında borcum vardır. Parayı döndüremedim, müştekiler iş yerine gelerek beni rahatsız ediyordu. Bu rahatsızlık bir süre sonra tehdide dönünce ben de eşim ve çocuklarımız ile Bolu'ya gittim. Çocuklarımızı akrabamıza bırakarak eşimle beraber Bolu'da teslim olduk. Müştekilere kar payı vaadi vermedim. Hakkımda yapılan suçlamalar asılsızdır" dedi.

Ayrıca, İ.K.'nin verdiği kartvizitlerin arkasına alacaklarını yazdığı, elinde kartvizit olmayan çok sayıda kişinin de emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. - BURSA