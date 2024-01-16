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Bursa'da kavga eden kadın, erkek arkadaşının evini bastı - Son Dakika
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Bursa'da kavga eden kadın, erkek arkadaşının evini bastı

Bursa'da erkek arkadaşıyla kavga eden bir kadın, alkolün etkisiyle erkek arkadaşının evini bastı. Mahalledeki olay polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sakinleştirildi. Kadın gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa\'da kavga eden kadın, erkek arkadaşının evini bastı
16.01.2024 - 09:24,
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Bursa'da kavga ettiği erkek arkadaşının evini basan kadın, mahalleyi birbirine kattı. Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu sakinleştirdiği kadın gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla kavga eden bir kadın, alkolün etkisiyle kavga ettiği erkek arkadaşının evini bastı. Mahallede bağırarak erkek arkadaşının ailesiyle kaldığı evin camları tekmeleyen kadın hem polisleri, hem mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Dakikalarca uğraş sonucu sakinleştirilen kadın; polis ekiplerince karakola götürülürken, eski sevgilisinin ev hapsinde olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kavga eden kadın, erkek arkadaşının evini bastı - Son Dakika


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