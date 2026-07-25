Bursa'da Kaybolan 16 Yaşındaki Kız İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da Kaybolan 16 Yaşındaki Kız İçin Arama Başlatıldı

Bursa\'da Kaybolan 16 Yaşındaki Kız İçin Arama Başlatıldı
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Osmangazi'de tartışma sonrası evinden ayrılan 16 yaşındaki İlayda Özcan için ekipler seferber oldu.

Bursa'da dün akşam çıktığı evine bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki kızın bulunması için ekipler seferber oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki İlayda Özcan, ailesiyle tartışma yaşadı. Bunun üzerine dün akşam saat 22.00 sıralarında evinden ayrılan genç kız, bir daha geri dönmedi. Durumdan şüphelenen aile, karakola giderek müracaat etti. Kaybolan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kaybolan 16 Yaşındaki Kız İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kaybolan 16 Yaşındaki Kız İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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