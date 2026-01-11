Bursa'da yürüyüşe çıkıp kaybolan iki genç kurtarıldı - Son Dakika
Bursa'da yürüyüşe çıkıp kaybolan iki genç kurtarıldı

11.01.2026 09:16  Güncelleme: 10:04
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yürüyüşe çıkan iki genç, geri dönüş yolunu bulamayınca kayboldu. BAM (Bursa Acil Müdahale) ekipleri, cep telefonlarıyla paylaşılan konum bilgisi sayesinde gençleri güvenli bir şekilde buldu ve ailelerine teslim etti.

Bursa'da yürüyüşe çıkan iki genç, geri dönüş yolunu bulamayınca kayboldu. BAM (Bursa Acil Müdahale) ekipleri cep telefonu üzerinden gençleri konumlarıyla buldu. Olay, 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Dobruca bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyüş yapmak için Uludağ eteklerine ilerleyen iki genç, geri dönüş yolunu bulamayıp kaybolduklarını anlayınca ailelerine haber verdi.

GENÇLERİN HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNLARI YOK

İhbar üzerine harekete geçen, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve BAM (Bursa Acil Müdahale) ekipleri, gençlerin cep telefonları üzerinden paylaştıkları konum bilgisi doğrultusunda kısa sürede nerede olduklarını tespit etti. Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı öğrenilen iki genç, ekipler tarafından güvenli bölgeye alınarak ailelerine teslim edildi. Ailelerine teslim edilen gençler, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

