Bursa'da Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Kuş Kümesleri Kundağa Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Kuş Kümesleri Kundağa Alındı

Bursa\'da Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Kuş Kümesleri Kundağa Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verilen 2 kuş kümesinde bulunan yaklaşık 150 güvercin telef oldu. Kümes sahipleri, olayın faillerinin bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

01.05.2024 09:05
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Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 2 kuş kümesi kundaklandı. Yangın sonrası kümeslerin içinde bulunan yaklaşık 150 güvercin telef oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler iki kümesi ateşe verdi. Alev alev yanan kümesleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale sonrası kontrol altına aldı. Yangın sonrası iki kümesin içinde bulunan yaklaşık 150 güvercin telef oldu.

Öte yandan, kümesin sahipleri olayı gerçekleştirenlerin biran önce bulunup ceza almasını istiyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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