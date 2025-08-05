Bursa\'da Kırmızı Işık İhlali Feci Sonuçlandı

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Murat Kapacık, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Ağır yaralanan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kapacık'ın bir hafta sonra evleneceği öğrenilirken, geriye nişanlısıyla olan fotoğrafları kaldı.

Feci kaza dün öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen Murat Kapacık'ın kullandığı motosiklet, kavşakta seyreden bir hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Kapacık ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Evlenmeye hazırlandığı ve bir hafta sonra düğünü olduğu öğrenilen Murat Kapacık'ın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi Huzurlar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geriye ise nişanlısıyla birlikte çekilen yürek burkan fotoğrafları kaldı. - BURSA