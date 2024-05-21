Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı

Bursa Orhangazi İznik Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, uyuyan bir sürücü idaresindeki kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve kamyonet itfaiye tarafından kurtarıldı. Jandarma soruşturma başlattı.

21.05.2024 03:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı

BURSA - Bursa Orhangazi İznik Karayolu, Üreğil altı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon başında uyuduğu iddia edilen bir sürücü idaresindeki kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki incir ağacına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza yapan kamyonet ise ağaç dalları itfaiye tarafından kesilerek bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kaza saat 08.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil altı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kastamonu'dan yola çıkıp Bursa'ya gitmek isteyen Yusuf Demirci idaresindeki 37 ABF 214 plakalı kamyonet, Orhangazi'ye bağlı Üreğil altı mevkiinde kontrolden çıktı.

Ağaca çarptı

Yaklaşık 70 metre yol dışında sürüklenen kamyonet yol kenarında bulunan bir incir ağacına çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Yusuf Demirci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücüsü Yusuf Demirci ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Aracı çıkarmak için ağaç dalları kesildi

Öte yandan ağaca çarpan ve ağaç dalları arasında sıkışan kamyonet ise itfaiye ekiplerinin ağaç dallarını kesmesi sonrasında bulunduğu yerden çıkarılabildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Orhangazi, Jandarma, İtfaiye, trafik, İznik, Bursa, İtfaiye, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:09 İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:49 Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran’da seçim tarihi belli oldu Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran'da seçim tarihi belli oldu
22:18 Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil
22:18 ABD’nin İran’a taziye mesajında dikkat çeken ’’seçim’’ detayı ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken ''seçim'' detayı
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ’’boy’’ diyaloğu: Kıskandım seni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ''boy'' diyaloğu: Kıskandım seni
00:03 Juventus’tan tarihi geri dönüş Kenan Yıldız, maça damga vurdu Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça damga vurdu
23:50 Örf ve adetlere uygun değilmiş Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı Örf ve adetlere uygun değilmiş! Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı
23:43 Yıldızlar bile ona hayran Arda Güler, Mbappe’yi hayrete düşürdü Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü
23:36 Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi’ye taziye göndermekten çekiniyorum Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum
23:32 İran helikopter kazası sonrası yardım istedi, ABD “lojistik nedenlerle“ harekete geçmedi İran helikopter kazası sonrası yardım istedi, ABD "lojistik nedenlerle" harekete geçmedi
21:57 Fenerbahçe’den Dursun Özbek’in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eurovision’daki LGBT propagandasına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurovision'daki LGBT propagandasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 04:33:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement