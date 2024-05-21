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Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı

BURSA - Bursa Orhangazi İznik Karayolu, Üreğil altı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon başında uyuduğu iddia edilen bir sürücü idaresindeki kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki incir ağacına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza yapan kamyonet ise ağaç dalları itfaiye tarafından kesilerek bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kaza saat 08.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil altı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kastamonu'dan yola çıkıp Bursa'ya gitmek isteyen Yusuf Demirci idaresindeki 37 ABF 214 plakalı kamyonet, Orhangazi'ye bağlı Üreğil altı mevkiinde kontrolden çıktı.

Ağaca çarptı

Yaklaşık 70 metre yol dışında sürüklenen kamyonet yol kenarında bulunan bir incir ağacına çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Yusuf Demirci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücüsü Yusuf Demirci ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Aracı çıkarmak için ağaç dalları kesildi

Öte yandan ağaca çarpan ve ağaç dalları arasında sıkışan kamyonet ise itfaiye ekiplerinin ağaç dallarını kesmesi sonrasında bulunduğu yerden çıkarılabildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.