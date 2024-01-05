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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yola uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yola uçtu: 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yola uçtu: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağaca çarpan otomobil alt yola uçtu, aracın sürücüsü piyade onbaşı yaralandı.

05.01.2024 - 01:45,
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yola uçtu: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağaca çarpan otomobil alt yola uçtu, aracın sürücüsü piyade onbaşı yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Tekirdağ'daki görev yerinden izne ayırılıp İnegöl'deki ailesini ziyarete gitmek üzere yola çıkan piyade onbaşı sürücü Suat A. Yönetimindeki 34 GFU 76 plakalı otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağaca çarpan otomobilin motoru yerinden çıkıp yola fırlarken, 50 metre sürüklenerek Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokağa düştü. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da kontrolden çıkan otomobil yola uçtu: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Piyade, İnegöl, Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yola uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yola uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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