Bursa'da korkunç cinayet: Ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldürdü
Annesini, babasını ve daha sonra da 25 yaşındaki kardeşini tüfekle vurdu
Eşinden boşanıp bunalıma giren adam ailesinden 3 kişiyi öldürdü
7 yaşındaki oğlunun yanında dehşet saçtı
BURSA - Bursa'da eşinden ayrılıp bunalıma giren şahıs, iddiaya göre özel hayatına çok karıştığı gerekçesiyle babasıyla tartıştıktan sonra çocuğunun gözleri önünde ailesini katletti.
Kavgaya dönen tartışmada cinnet geçiren şahıs, 7 yaşındaki oğlunun yanında önce annesi ve babasını, ardından da erkek kardeşini tüfekle vurdu. İhbar üzerine şüpheli olay yerinde yakalanırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre karısından ayrıldığı için bunalıma giren Abdulsamet Yayaşit (30), 2. Ceviz Sokak'ta ailesinin yaşadığı eve geldi. 2 aydır işsiz olduğu öğrenilen şahıs evde babası Seyithan Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ev halkıyla kavgaya tutuşan şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Yayaşit'i, ardından annesi Zozan Yayaşit'i daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi Mücahit Yayaşit'i de 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı. Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
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