Ekipler şaştı kaldı! Eve adım atacak yer yok

Ekipler şaştı kaldı! Eve adım atacak yer yok
17.09.2025 09:16  Güncelleme: 10:46
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kötü kokuların yayılması üzerine şikayet edilen bir eve giren ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde ihbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun süredir çevreye rahatsızlık veren kokuların kaynağı olduğu öğrenilen evde Yıldırım Belediyesi ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, kapıdan adım atacak yer kalmayacak şekilde yığılmış çöpler olduğu görüldü.

MAHALLELİ UZUN SÜREDİR ŞİKAYET EDİYORDU

Ekipler gün boyu süren çalışmada tonlarca çöpü 3 kamyona yükleyip tahliye etti. Mahalle sakinleri, uzun zamandır bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

EV SAHİBİNİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR İDDİASI

Evde yaşayan kişinin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yıldırım, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, bursa, Son Dakika

