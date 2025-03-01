Bursa'da Minibüse Çarpan Otomobil: 10 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Minibüse Çarpan Otomobil: 10 Yaralı

Geniş Video İzle

Bursa'da makas atan otomobil, minibüse çarptı; kaza sonucunda 10 yolcu yaralandı.

01.03.2025 03:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil minibüse çarptı: 10 yaralı

BURSA - Bursa'da iddiaya göre makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, önünde seyreden minibüse çarptı. Yaşanan kazada ortalık savaş alanına dönerken, minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

Kaza, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Berat A., idaresindeki 16 AGS 887 plakalı otomobiliyle makas atmaya başladı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden Selattin A. idaresindeki 16 M 1125 plakalı minibüse çarptı. Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, minibüste yolcu konumunda bulunan Beytullah Ş., Yasemen A., Tülay S., Sevinç H., Ecrin Ş., Ahmet Ş., Ümmü Gülsüm A., Kamile T., İlyas L. ve Hüseyin T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaşanan kaza sebebiyle tek şeritten akan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Polis, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Minibüse Çarpan Otomobil: 10 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:51 Rusya’dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi
23:21 Trump’la kavgasının ardından Zelenskiy’e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir
22:58 Zelenskiy’den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump’a bomba gönderme Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme
22:25 Önce dalga geçti, sonra azarladı Trump, kafayı Zelenskiy’nin kıyafetine taktı Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
10:01 Kerem Demirbay’dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt
10:01 2024 yılı büyüme oranı belli oldu 2024 yılı büyüme oranı belli oldu
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 04:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Minibüse Çarpan Otomobil: 10 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.