Bursa'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa\'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

15.07.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da mobilya atölyesinde çıkan alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. 4 katlı binada korku dolu yaşayan vatandaşlar 112 ekiplerini ararken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmeyi başardı.

Yangın, merkez Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi üzerinde bulunan bir mobilya döşemecisinde meydana geldi. İddiaya göre içeride bulunan tinerin yanmasıyla başlayan alevler, koltuklara sıçradı. Hızla büyüyen yangın, 4 katlı binanın zemin katındaki iş yerinin tamamı sarınca mahalleli korku dolu anlar içinde itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine kısa sürede gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızla müdahale edip elektrik ve doğalgaz hattını muhtemel patlamaya karşı kesti. Yaklaşık yarım saatlik mücadele sonrası alevler tamamen söndürülürken, koltuk döşemecisi küle döndü. Can kaybının yaşanamadığı olay sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, Olay, İtfaiye, Güvenlik, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:13:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement