Bursa\'da Mobilya Fabrikasında Yangın: Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

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Yanan mobilya fabrikasındaki hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Yangın, saat 21.39'da merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 772. Sokak'ta bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İhbar üzerine yangın mahalline 12 dakika içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Küçüksanayi'den 6, İhsaniye'den 3, Balıklı, Mimarsinan ve Gürsu'dan 2, Gençosman, Demirtaş, İnegöl, Gemlik, Mudanya, İznik ve Karacabey'den de birer itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Fırtınanın büyüttüğü yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağır bilanço günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Soğutma çalışması sabaha kadar sürerken, yangındaki ağır bilanço günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Yangın sonrası küle dönen imalathane kaydedilirken, itfaiye ve işyeri sahipleri hasar tespit çalışması başlattı.