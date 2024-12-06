Bursa'da Motosiklet Direğe Çarptı

Bursa'da direğe çarpan motosiklet ikiye bölündü
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet, aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.
İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Süha R. yönetimindeki 16 BEP 502 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağındaki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu motosiklet ikiye ayrılırken, genç sürücü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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