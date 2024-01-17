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Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Kamyonet ile Bariyer Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Kamyonet ile Bariyer Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kamyonet ile bariyer arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu duran aracın uyarı işareti gözden kaçan motosiklet sürücüsü, bariyer ile kamyonetin arasına sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da Motosiklet Sürücüsü Kamyonet ile Bariyer Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti
17.01.2024 - 18:59,
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Bursa'da meydana gelen kazada kamyonet ile bariyerin arasına sıkışan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşref K. idaresindeki 16 YZ 009 plakalı kamyonet, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yolun sol şeridinde kaldı. Ardından taş ile jant kapağını alarak kamyonetin yaklaşık 30 metre gerisine koyarak diğer sürücüleri uyardı. Efe Belin (18) yönetimindeki 17 BR 361 plakalı motosiklet, duran kamyoneti ve uyarı işaretini göremeyerek bariyer ile kamyonetin arasına sıkıştı. Motosiklet sürücüsü yerde kanlar içerisinde kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay yerine gelen Efe Balin'in annesi, acı haber sonrası sinir krizi geçirdi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Kamyonet ile Bariyer Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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