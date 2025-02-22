Bursa'da Motosiklete 1 Dakikada 2 Çarpma: 2 Yaralı

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1 dakika içinde 2 kez otomobil çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda motosiklet sürücüsüne 1 dakika içinde 2 kez otomobil çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Harun K.yönetimindeki 16 KKK 51 plakalı motosiklete, arkasından gelen henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Devrilen motosiklete ise arkasından gelen sürücü Muhammed S.yönetimindeki 16 BIS 445 plakalı otomobil buzlanma nedeniyle kayarak çarptı. 2 otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu Merve C. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından diğer araç kaçarak kayıplara karıştı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.