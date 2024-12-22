Bursa'da tek tekerlek üzerinde ilerleyen motosikletliler kamerada
BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tek tekerlek üzerinde ilerleyerek tehlike saçan motosiklet sürücüleri saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bir motosiklet grubu, seyir halindeyken ön kaldırdı. Tek tekerlek üzerinde ilerleyerek kendi canlarını tehlikeye atan motosiklet sürücüleri, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Motosikletliler Tek Tekerlek Üstünde Tehlike Saçtı - Son Dakika
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