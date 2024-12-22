Bursa\'da Motosikletliler Tek Tekerlek Üstünde Tehlike Saçtı

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Bursa'da tek tekerlek üzerinde ilerleyen motosikletliler kamerada

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tek tekerlek üzerinde ilerleyerek tehlike saçan motosiklet sürücüleri saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bir motosiklet grubu, seyir halindeyken ön kaldırdı. Tek tekerlek üzerinde ilerleyerek kendi canlarını tehlikeye atan motosiklet sürücüleri, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.