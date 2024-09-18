Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında 6 bin 68 vatandaşa ulaşarak; 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Gençlik Modülü' ve 'Narko Nokta' başlıkları adı altında bilgiler verdi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Narkotik Ekiplerinden Bilgilendirme - Son Dakika
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